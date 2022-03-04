Жители оккупированного Херсона вышли на протест с флагами Украины

Источник: «ІРС-Херсон»

В пятницу, 4 марта, жители захваченного российскими войсками Херсона вышли на митинг против оккупации города. Об этом сообщает медиа-центр «ІРС-Херсон».



Местные жители с флагами Украины вышли на главную площадь Херсона — площадь Свободы — выразить свой протест против захвата города оккупантами.







Оккупационные войска в четверг, 3 марта, захватили здание Херсонской областной государственной администрации.



Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил о возможной гуманитарной катастрофе в городе и требует «зеленый коридор» для провоза медикаментов и продуктов и вывоза раненых в убитых.



МВД сообщает о планах РФ привезти гуманитарный конвой и журналистов, снимать сюжеты, «как военные РФ снабжают горожан пищей и медикаментами», чтобы в дальнейшем использовать это в пропагандистских сюжетах для российской аудитории.