Покровск обстреляли кассетными снарядами

Российские войска обстреляли город Покровск Донецкой области кассетными реактивными снарядами. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



«Враг, пренебрегая всеми международными нормами, нанес удар по жилому кварталу и гражданской инфраструктуре украинского города», — говорится в сообщении.



Несколько прилетевших в частные дома жителей города кассет так и не разорвались.



ГСЧС предупреждает об опасности, ведь в этих взрывоопасных предметах гелевые взрыватели. Если они вышли из кассеты – переведены в боевое положение и сработают в период до 20 часов. Также они реагируют на перепады температур, потому ни в коем случае эти предметы нельзя перемещать.



Удары кассетными боеприпасами, поражающими большую площадь, по определению неизбирательны, использование их по населенным пунктам — военное преступление.