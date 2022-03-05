Зеленский раскритиковал отказ НАТО закрыть небо над Украиной

Президен Владимир Зеленский раскритиковал отказ стран-членов НАТО закрыть небо над Украиной своими истребителями.

«Девять дней мы видим жестокую войну: разрушают наши города, обстреливают наших людей, наших детей...Зная, что новые удары и жертвы неизбежны, НАТО сознательно приняло решение не закрывать небо над Украиной», — прокомментировал Зеленский пятничный саммит Альянса в своем видеообращении.

Он подчеркнул: «Мы считаем, что страны-НАТО сами создали нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию РФ против НАТО».

По словам президента Украины, это самогипноз тех, кто "слаб и не уверен внутренне, хотя может владеть оружием в разы сильнее, чем есть у нас".Также Зеленский заявил, что НАТО должна была думать о людях, и заявил, что «все люди, которые погибнут с этого дня, погибнут также и из-за вас, из-за вашей слабости, вашей разобщенности».

«Все, на что удосужился Альянс на сегодняшний день — это провести через систему своих закупом 50 тонн дизтоплива для Украины. Наверное, чтобы мы могли сжечь Будапештский меморандум, чтоб лучше горело. Но он для нас сгорел уже в огне российских войск. Разве такое НАТО мы хотели, разве такой Альянс вы строили?» — заявил украинский лидер.Кроме того, он подчеркнул, что отказавшись сделать бесполетную зону, сегодня руководство НАТО дало «зеленый» свет для дальнейшей бомбардировки украинских городов и сел.

«Я не знаю, кого вы можете защитить, и способны ли вы защитить свои страны, страны Альянса: от нас вы не сможете откупиться литрами топлива за литры нашей крови, пролитой за нашу общую Европу. За нашу общую свободу, за наше общее будущее», — сказал Зеленский.

В то же время он выразил благодарность друзьям Украины в НАТО, которых, по словам президента, в Альянсе большинство.«И поэтому мы не чувствуем себя в одиночестве, мы продолжаем бороться, мы защитим нашу страну, мы освободим нашу землю благодаря нашим героям», — резюмировал Зеленский.