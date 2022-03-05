Украина в Совбезе ООН призвала закрыть небо и начать миротворческую операцию

Президент Владимир Зеленский призвал мир помочь Украине уберечь опасные объекты от «ядерного терроризма» России.



«Ядерный терроризм требует решительных ответных действий», — написал президент в Twitter.



В этой связи он проинформировал, что на заседании Совбеза ООН «мы призывали закрыть небо над Украиной и начать операцию по поддержанию мира и безопасности».



«Цель — уберечь опасные объекты. Мир не должен наблюдать, а помогать!» — пояснил Зеленский.



Ранее Зеленский раскритиковал отказ стран-членов НАТО закрыть небо над Украиной своими истребителями.

В ночь на 4 марта российские войска обстреляли Запорожскую АЭС в Энергодаре, в результате чего начался пожар в учебно-тренировочном комплексе станции. Утром огонь удалось потушить. Изменений радиационного фона на АЭС нет. Территория станции, как и сам Энергодар, захвачены россиянами.