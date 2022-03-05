Генштаб заявил, что ВСУ пошли в контратаку на некоторых направлениях

Вооруженные силы Украины и подразделения Сил безопасности и обороны продолжают вести бои по освобождению городов от российских войск. В частности, украинская армия удерживает определенные рубежи по всем направлениям, а на некоторых контратакует.



Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.



Утверждается, что «части и подразделения захватчиков деморализованы, солдаты и офицеры оккупационной армии продолжают сдаваться в плен, убегают, оставляя на украинской земле вооружение и технику».



«Активными боевыми действиями наносят урон противнику не только вооруженные подразделения украинских защитников, но и обычные невооруженные люди, демонстрируя оккупанту свою гражданскую позицию, нанося ему психологическое поражение», — добавили в Генштабе.



Также отмечается, что россияне продолжают обстрелы гражданского населения, наносят ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры и жилым домам, больницам, детским садам, используют женщин, детей и пожилых людей в качестве «живого щита», из-за столкновения с постоянным сопротивлением и осознавая противоправность своих действий.



В информационном пространстве противник продолжает распространять ложь через подвластные СМИ, принимает меры по сокрытию потерь в личном составе и технике путем блокирования доступа населения к правдивой и объективной информации.

«Вооруженные Силы Украины продолжают держать определенные рубежи по всем направлениям, а на отдельных направлениях контратакуют и заставляют противника отступать с потерями, нарушают тыловые коммуникации и наносят сокрушительные удары», — подчеркнули в Генштабе.



Там отказались называть конкретные успехи украинской армии. «К сожалению, обо всех наших успехах мы пока не можем рассказать, чтобы не сорвать задуманное. Но поверьте, в свое время все станет известно», — резюмировал в Генштабе.