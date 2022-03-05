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Военные РФ стреляли под ноги: Как прошел массовый проукраинский митинг в Херсоне

05 марта 2022, 16:18

Военные РФ стреляли под ноги: Как прошел массовый проукраинский митинг в Херсоне

Сегодня, 5 марта, в Херсоне горожане устроили массовый стихийный проукраинский митинг. Об этом сообщают наши коллеги, журналисты местного издания «Вгору».

В центре города под украинскими флагами и с плакатами «Херсон — это Укрина» собралось несколько тысяч людей. Так жители отреагировали на вчерашнюю провалившуюся попытку устроить пророссийскую провокацию, организованную военными РФ.

Участники митинга собрались на площади Свободы и массовым маршем прошли по центру города: через парк Славы, проспект Ушакова до ЖД-вокзала и здания «Суспильного». При этом военные РФ и бронетехника, которые находились рядом, не испугали учатсников митинга.

«Российские военные стреляли в воздух и под ноги, и пытались испугать толпу, но люди продолжали приходить на площадь из всех районов города пешком (транспорта почти нет), — рассказывает участница митинга. — Люди скандировали "Херсон — это Украина", "Слава Украине! Героям слава!", "Путин ху*йло", "Зеленский молодец, а Путину п*здец" и другое. После часа митинга колонна двинулась по центральному проспекту Ушакова в сторону захваченного оккупантами здания "Суспильного", еще вчера там стояли растяжки. БТР пытался перерезать дорогу колонне, но люди залезли на технику с украинским флагом и пошли дальше».

Как говорят участники акции, под конец митинга военные и техника РФ практически покинули центральную часть города. «Люди из окрестных многоэтажек поддерживали митингующих — кричали, махали руками, машины сигналили колонне. Завтра люди снова хотят выйти на площадь Свободы», — резюмирует участница акции.

В Херсоне после нескольких дней боев обосновались российские военные. 4 марта они совершили попытку провокации с раздачей гуманитарной помощи от РФ, чтобы продемонстрировать якобы поддержку от местного населения. Жители Херсона в большинстве проигнорировали эту акцию.

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