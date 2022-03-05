Блинкен пообещал главе МИД КНР, что «Москва заплатит высокую цену»

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел в субботу переговоры с государственным советником и министром иностранных дел КНР Ван И о вторжении России в Украину. Об этом сообщил спикер Госдепартамента Нед Прайс.



В заявлении отмечается, что Блинкен сообщил собеседнику о том, как наблюдает за тем, какие страны встанут на защиту основных принципов свободы, самоопределения и суверенитета.



«Он подчеркнул, что мир действует в унисон, осуждая и отвечая на российскую агрессию, гарантируя, что Москва заплатит высокую цену», — говорится в сообщении.

На этой неделе в МИД КНР заявили, что Пекин продолжит сотрудничество с Россией в сфере торговли.