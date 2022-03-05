Путин пригрозил Украине потерей государственности, если «продолжит в том же духе»

Президент России Владимир Путин заявил, что если Украина «продолжит в том же духе», то она «поставит под вопрос будущность своей государственности».



Об этом он заявил в выступлении, которое транслировал телеканал «Россия 24».



«Сегодняшнее руководство в Киеве должно понять — если они продолжат в том же духе, они ставят под вопрос будущность украинской государственности, и если это произойдет — это будет целиком и полностью на их совести», — сказал президент РФ.



По словам Путина, предпринимаются попытки «раскачать российское общество».



Он полагает, что последствия конфликта НАТО и России, если бы он произошел, были бы «для всех понятны». Отдельно он подчеркнул, что Россия будет рассматривать введение бесполетной зоны над Украиной со стороны любой страны как участие в вооруженном конфликте.



Российские военные в войне, по словам президента страны-агрессора, «сражаются за будущее».



Путин также рассказал, что санкции против России «сродни объявлению войны, но до этого пока не дошло».



Он «не сомневается в том», что его армия «решит все задачи» в войне с Украиной, которую он называет «военной операцией».



Также Путин утверждает, что уже уничтожена «почти вся военная инфраструктура Украины, практически завершена ликвидация ПВО».