Николаев отбит от российских оккупантов, осталась их техника

Город Николаев и окрестности освобождены от российских оккупационных войск, осталось много трофейной техники. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.



«Мы их выбили не только из города, из Кульбакино, а сейчас они просто убегают. В основном в направлении Херсона. А в направлении Шевченко, Луч, Снигиревка... В городе нет никакой вражеской техники. Город на замке», — сказал он в Телеграм.



Ким сообщил, что в городе есть потери и среди мирного населения.



Он также посоветовал тем, у кого сбежавшие россияне будут просить помощи, задерживать их: «Орки голодные будут просить есть. Можете их накормить, а потом задержать. Так сказать — гражданское задержание».