Как помочь украинским разведчикам: реквизиты фонда

Служба внешней разведки объявила о создании благотворительного «Фонда поддержки внешней разведки Украины». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Финансово поддержать разведку можно, перечислив средства на счета в украинской гривне:
ЕГРПОУ 44849736
Валютные счета в ПриватБанке:
Английский фунт стерлингов: IBAN UA63305299000026005041025826
Гривна: IBAN UA693052990000026006011021644
Доллар США: IBAN UA303052990000026004041022671
Евро: IBAN UA663052990000026008031022836
Польский злотый: IBAN UA593052990000026009011026572
Чешская крона: IBAN UA293052990000026003041023790
Швейцарский франк: IBAN UA553052990000026001001022045
Мультивалютный счет в UkrEximBank:
IBAN UA403223130000026005000050740
SWIFT: EXBSUAUX UA403223130000026005000050740