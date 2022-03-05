Как помочь украинским разведчикам: реквизиты фонда

Служба внешней разведки объявила о создании благотворительного «Фонда поддержки внешней разведки Украины». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Финансово поддержать разведку можно, перечислив средства на счета в украинской гривне:



ЕГРПОУ 44849736



Валютные счета в ПриватБанке:



Английский фунт стерлингов: IBAN UA63305299000026005041025826



Гривна: IBAN UA693052990000026006011021644



Доллар США: IBAN UA303052990000026004041022671



Евро: IBAN UA663052990000026008031022836



Польский злотый: IBAN UA593052990000026009011026572



Чешская крона: IBAN UA293052990000026003041023790



Швейцарский франк: IBAN UA553052990000026001001022045



Мультивалютный счет в UkrEximBank:



IBAN UA403223130000026005000050740



SWIFT: EXBSUAUX UA403223130000026005000050740