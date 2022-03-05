Российские оккупанты продолжают контролировать периметр Энергодара и Запорожскую АЭС. Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.



Ранее председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух заявил, что оккупанты покинули Энергодар. Орлов позже опроверг это.



«К сожалению, информация о том, что российские войска полностью покинули Энергодар, не соответствует действительности. Сейчас они контролируют периметр города и находятся на АЭС», — сообщил мэр города.



По его словам, городские власти организуют правопорядок, жизнеобеспечение и хозяйственную деятельность всех служб Энергодара.



Оккупированным россиянами остается также город Бердянск в Запорожской области. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили местные жители.