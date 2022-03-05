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Оккупанты контролируют Энергодар и Запорожскую АЭС (обновлено)

05 марта 2022, 19:27

Оккупанты контролируют Энергодар и Запорожскую АЭС (обновлено)

Российские оккупанты продолжают контролировать периметр Энергодара и Запорожскую АЭС. Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

Ранее председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух заявил, что оккупанты покинули Энергодар. Орлов позже опроверг это.

«К сожалению, информация о том, что российские войска полностью покинули Энергодар, не соответствует действительности. Сейчас они контролируют периметр города и находятся на АЭС», — сообщил мэр города.

По его словам, городские власти организуют правопорядок, жизнеобеспечение и хозяйственную деятельность всех служб Энергодара.

Оккупированным россиянами остается также город Бердянск в Запорожской области. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили местные жители.

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