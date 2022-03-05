Оккупанты вышли из Энергодара

Российские оккупационные войска покинули Энергодар Запорожской области, органы власти восстановили контроль в городе. Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.



«Сегодня мы видели в Мелитополе митинг огромный. Люди показывают свою прогосударственную позицию. В Энергодаре также все нормально. Орки из города вышли», — сказал он.



По его словам, прошлой ночью были зафиксированы факты мародерства со стороны оккупантов. «Там ограбили все, просто армия гопников. То за телефон убили, то ноутбуки украли. Зачем им в поле ноутбук, вообще не понятно», — говорит он.



О ситуации на Запорожской АЭС на данный момент не сообщается.



Вместе с тем оккупированным россиянами остается город Бердянск в Запорожской области. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили местные жители.