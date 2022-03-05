Оккупанты сбросили бомбы на военный городок в Харькове, четверо погибших

В ночь на субботу, 5 марта, российский самолет сбросил тяжелые авиационные бомбы на военный городок 5-й Слобожанской бригады (Харьков), погибли четверо бойцов. Об этом сообщает Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии.



В результате атаки в военном городке имеются серьезные повреждения инфраструктуры.



«Погибли четверо военнослужащих. Есть раненые. Бойцы бригады расчищают завалы», — указывается в сообщении.



При этом отмечается, что несмотря на потери и разрушения, нацгвардейцы продолжают оборону Харькова вместе с Вооруженными силами, территориальной обороной, Национальной полицией и СБУ.