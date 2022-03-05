ВСУ в Ирпене разбили колонну российской техники на подступах к Киеву

Воздушные силы ВСУ разбили колонну российской техники, которая намеревалась прорваться в село Гореничи Бучанского района Киевской области. Об этом сообщила народный депутат Виктория Сюмар.



«Колонна российской техники, которая из Ирпеня шла на Стоянку для прорыва на Гореничи, разбита ВСУ с воздуха, сообщила нардеп Сюмар», — сообщила она.



По данным «НД», российские войска сегодня утром накопили силы, переместились на окраину Ирпеня. С самого утра оккупанты обстреливали микрорайон «Синергия» в Ирпене под Киевом, там до сих пор отсутствует электричество и связь. Днем российская военная техника со знаками V прошла в центр города, а затем на окраину — в район водоканала, где ее и уничтожили украинские силы.