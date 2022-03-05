Зеленский обратился к Донецку и Луганску: Боритесь за свою свободу вместе с Херсоном и Бердянском ►

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев на оккупированных территориях выходить на протесты против оккупантов и «гнать это зло с нашей земли, чтобы не сделали новых "ДНР" и "ЛНР", в которых нормальная жизнь невозможна». Об этом он сказал в видеообращении в субботу вечером.



Президент отметил, что протестовать во время оккупации — это «особенный героизм», который заряжает уверенностью в том, что вместе украинцы отстоят свое государство.



Отдельно Зеленский обратился на русском языке к жителям Донецкой и Луганской областей.



«Боритесь за свои права, за свою свободу, за Украину. Вместе с Херсоном, вместе с Бердянском, Киевом, вместе со всеми другими украинскими городами», — сказал он.



Зеленский отметил, что многие из жителей оккупированной части Донбасса поверили, что Украина их якобы ненавидит, якобы будет нападать. По его словам, эти заявления транслируют лжецы с экранов российского и сепаратистского телевидения.



«Просто сравните: Донецк после 8 лет войны и Харьков после 8 дней войны. Вам говорили, что это мы уничтожаем города. Посмотрите на Харьков. На Чернигов. На 500-килограммовые бомбы, которые сбрасывали на дома украинцев ... На разбитый харьковский Успенский собор, на то, что сделала Россия», — добавил он.