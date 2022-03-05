ГУР сообщило о гибели трех разведчиков. Один из них входил в делегацию на переговорах в Гомеле

Трое сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны погибли во время выполнения специального задания. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Обстоятельства гибели разведчиков не называются. В сообщении ГУР приводятся только имена умерших — Денис Киреев, Алексей Доля и Валерий Чибинеев.
«Они погибли, защищая Украину, а их чин приблизил нас к победе!» — добавили в ГУР.
В субботу днем издание «Украинская правда» со ссылкой на высокопоставленных источников в силовом блоке и политкругах сообщило, что сотрудники СБУ застрелили члена украинской делегации на переговорах с РФ в Гомеле Дениса Киреева. По словам собеседников, спецслужба имела четкие доказательства государственной измены Киреевым.
Киреева не было в списке участников украинской делегации на переговорах с РФ, при этом на видео переговоров его видно за столом рядом с делегатами Киева.
Источник: Обозреватель/Telegram