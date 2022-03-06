Число раненых в Мариуполе исчисляется тысячами, заявил мэр

Число убитых людей в осажденном российскими силами Мариуполе сейчас посчитать невозможно, а количество раненых исчисляется тысячами. Об этом заявил мэр города Вадим Бойченко в интервью Дмитрию Гордону.



Городской голова подчеркнул, что, если в первые пять дней войны в Мариуполе жертвы (раненые и убитые) «измерялась десятками и единицами», на восьмой день — сотнями, «то сейчас уже, к сожалению, тысячами». При этом Бойченко уточнил, что точно может говорить о тысячах раненых жителей, а подсчитать погибших пока невозможно.



«Убитых подсчитать, к сожалению, очень сложно. Не хотелось бы, знаете ли, говорить о такой страшной войне и таких страшных цифрах, но они действительно ужасают... Почему невозможно подсчитать? Шестой день не прекращаются авиаудары, не прекращается артобстрел. Даже нет возможности выйти и посмотреть на тех людей, которые тебе дороги. К примеру, я посылал наших работников ГСЧС, чтобы они проверили, как там моя бабушка, как там моя мама, как там мой брат с семьей, которые сидят в подвале 10-е сутки», — рассказал мэр Мариуполя.



Он напомнил, что в городе нет электроэнергии, тепла, воды и мобильной связи. Также он констатировал, что город оказался в гуманитарной блокаде, что привело к множеству социальных проблем, «которые, как по методичке, нам создавали русские войска».



«Они методично перебивали все 15 вводов электроэнергии, которые питают наш город. Соответственно, на пятый день мы остались без электроэнергии. Все наши тепловые подстанции работают от электроэнергии, соответственно, мы остались без тепла. Все наши вышки мобильной связи работают от электроэнергии, соответственно, мы остались без мобильной связи. Но этому цинизму не было предела. Мы видим, что они методично начали работать еще до войны и перебили нам основной водовод, который питал город Мариуполь водой, а уже на пятый день войны, объявленной [президентом РФ Владимиром] Путиным нашей стране, Украине, и нападения на город Мариуполь мы потеряли резервный источник водоснабжения — мы остались без воды», — рассказал Бойченко.