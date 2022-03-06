Из Запорожья в Мариуполь едет гуманитарный конвой

Из Запорожья в Мариуполь сегодня утром отправился первый гуманитарный конвой. Об этом сообщил начальник тендерного управления Мариупольского городского совета Андрей Игнатов, передает «Суспільне».



Путь конвоя не разглашается. Вес груза составляет 90 тонн. Отправление конвоя организовал Красный Крест. Мариупольский горсовет стал соорганизатором вместе с горсоветом Запорожья и Запорожской военной администрацией.



В конвое 80 пустых автобусов из Запорожья, Днепра, Павлограда и Покровского. Ими планируют эвакуировать мирных жителей и раненых. Также у конвоя 9 грузовиков с пищевыми продуктами, лекарствами и предметами первой необходимости, общим весом около 90 тонн.



Как рассказал Андрей Игнатов, пока точно не определились, где будут раздавать гуманитарную помощь и забирать людей. Делать это будут с помощью громкоговорителя.



По словам главы Запорожской военной администрации Александра Старуха, чтобы выровнять катастрофическую гуманитарную ситуацию в Мариуполе, туда необходимо направить 10 тысяч тонн. Поэтому такие конвои планируют организовывать и дальше.