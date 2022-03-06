Населенные пункты от Угледара до Бердянска останутся без газа: перебит газопровод

Все населенные пункты от Угледара до Бердянска вскоре останутся без газа, потому что российские силы повредили магистральный газопровод Донецк-Мариуполь.



Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской дминистрации Павел Кириленко.



Чтобы устранить утечку природного газа, специалисты краматорского подразделения «Оператор ГТС Украины» перекрыли крановый узел на указанном газопроводе в районе Угледара.



В настоящее время давление в газопроводе снижается, газа хватит примерно на 3 часа, отметил Кириленко.



«Работаем над тем, чтобы как можно быстрее решить проблему», — подчеркнул он.



