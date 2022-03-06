Из-за атаки РФ в Украине погибли минимум 38 детей – Денисова

К полудню воскресенья, 6 марта, с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украине погибли 38 детей и пострадал 71 ребенок. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



Она подчеркнула, что эти данные не являются окончательными, поскольку установить точную информацию о количестве убитых и раненых жителей города Мариуполя Донецкой области и города Ирпень в Киевской области пока невозможно.



По ее словам, лишь за последние сутки в результате обстрелов российских оккупантов в Мариуполе погиб полуторагодовалый мальчик.



В городе Буча на Киевщине двое тяжелораненых детей умерли из-за невозможности получить медицинскую помощь.



Также на выезде из города Ирпень Киевской области российские войска открыли огонь по гражданским гражданам при их попытке эвакуироваться из города, в результате чего по меньшей мере три человека погибли, в том числе двое детей, еще один человек в тяжелом состоянии из-за ранения.



Кроме того, мальчик, родившийся в городе Харькове 40 дней назад, умер от пневмонии, которой заболел во время многодневного пребывания в бомбоубежище в Харькове.



Также в результате воздушной атаки РФ на город Белая Церковь, ракетными ударами повреждены 15 частных домов, где пожилые люди и дети. Число жертв пока неизвестно.



В направлении Гостомель-Буча-Ирпень в укрытиях находится до 70-ти малышей, есть раненые. Россияне не допускают к детям врачей и волонтеров.



«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают грубо нарушать основополагающие права детей – право на жизнь и здравоохранение, гарантированные каждому ребенку в мире Конвенцией ООН о правах ребенка. Призываю международные правозащитные организации принять все возможные меры для усиления давления на Российскую Федерацию для прекращения военной агрессии против Украины», - заявила омбудсвумен.