Российские войска разрушили аэропорт в Виннице

Ракетный удар по Виннице. Фото из соцсетей

Российские войска обстреляли аэропорт «Винница» и воинскую часть в Гавришовке.



«Аэропорт "Винница" и воинскую часть в Гавришовке обстреляли ракетами. В результате взрывов произошел пожар», – говорится в сообщении в телеграм-канале Госслужбы специальной связи и защиты информации.



«Вследствие ракетного обстрела в район Гавришовки было попадание в военный объект. В настоящее время на месте работают службы ГСЧС», – сказал в видеообращении в телеграм-канале глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что восемь крылатых ракет разрушили инфраструктуру аэропорта Винницы.