Россияне обстреляли Покровск ракетами с кассетными боеприпасами

По Покровску Донецкой области были выпущены две российские ракеты Торнадо - С. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.



«В каждую из ракет входит по 646 кассетных боевых элементов, которые могут сдетонировать в любой момент. В Покровске от взрыва таких мин, которые "накрыли" жилой частный сектор, ранения получили три человека – местный житель и два взрывотехника ГСЧС», — говорится в сообщении.



В Нацполиции отметили, что ракеты Торнадо - С российская армия взяла на вооружение в 2015 году. Внутри каждой ракеты имеется 646 кассетных кумулятивных осколочных боевых элементов 3Б30 (мин).



По предварительным данным, в Покровске оккупанты хотели взорвать железнодорожный вокзал, однако боевые элементы упали в основном на частный сектор мирных жителей — на улице Центральная, Кальмиусская, Быкова и близлежащие территории вблизи вокзала.



Первое назначение ракет — уничтожение легкобронированной техники, второе — обезвреживание людей именно минами, которые находятся внутри.



«Отличительным признаком такого элемента является белая лента. Не подходите к снаряду ближе 10 метров», — предупредил начальник группы пиротехнических работ и гуманитарного разминирования АРВС ГСЧС в Донецкой области Анатолий Красноперов.



В Нацлолиции добавили, что такие ракеты также были выпущены на Черниговскую область и обнаружены в Николаеве.

4 марта российские войска обстреляли город Покровск Донецкой области кассетными реактивными снарядами. Несколько прилетевших в частные дома жителей города кассет так и не разорвались.