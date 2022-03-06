Люди, выехавшие из Волновахи, попали под обстрел под Винницей

Около 400 человек из Волновахи (Донецкая область) и близлежащих территорий, которые следовали в Волынскую область, попали под обстрел. Как сообщил глава Волынской областной гражданской администрации Юрий Погуляйко, обстрел произошел вблизи Винницы.



«Около 400 человек из Волновахи и близлежащих территорий, которых ждали на Волыни сегодня, попали под обстрел вблизи Винницы. Организованный безопасный доезд по железной дороге сорван. Эвакуированные украинцы группами будут добираться на Волынь. Информация об их логистике и встрече уточняется», – написал он в Телеграм-канале.

В воскресенье, 6 марта, российские войска обстреляли аэропорт «Винница» и воинскую часть в Гавришовке.