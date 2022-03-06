Много раненых, есть погибшие: Оккупанты обстреляли жилые дома в Краматорске

Последствия обстрела Краматорска 6 марта. Фото: Facebook Павел Кириленко

Сегодня российские оккупанты обстреляли жилые многоэтажные дома в Краматорске. В результате обстрела по меньшей мере два человека погибли и большое количество людей ранены. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной адинистрации Павел Кириленко.



«Под огонь оккупантов попал ряд домов по бульвару Краматорский, больше всего пострадали номера 24, 18, 18-А, 21 и 15. Сейчас на месте работают правоохранители и эксперты, устанавливая точное количество погибших и раненых», — уточнил Кириленко.



Он добавил, что пострадавшим людям оказывают медицинскую помощь, при необходимости — госпитализируют.



«Специалисты не дали еще окончательного вывода, какое оружие было применено. Ориентировочно, речь идет о крылатой ракете — вроде такой, которую сбили вчера близ Краматорска наши силы ПВО», — добавил глава ОВА.