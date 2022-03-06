Кремль планирует на юге и востоке провокации с участием мобилизованных в ОРДЛО

Кремль планирует провокации с использованием насильственно мобилизованных жителей ОРДЛО. Об этом заявили в Госпогранслужбе Украины.



«По имеющейся информации, на Крымский полуостров вчера прибыл эшелон с личным составом 131 стрелкового полка 1 армейского корпуса, мобилизованный на подконтрольной РФ территории Донецкой и Луганской областей. В ближайшее время Кремль планирует использовать этих лиц для проведения провокаций в южных регионах Украины», — говорится в сообщении.



В ГПСУ отмечают, что хотя эти подразделения имеют крайне низкую мотивацию, поскольку их комплектовали из лиц, насильственно мобилизованных в ОРДЛО, не исключено, что агрессор использует их как «пушечное мясо».



«Кроме этого, этих лиц могут использовать, выдавая за местных жителей для пропагандистских картинок, поскольку оккупантам не удается переломить дух украинского населения. Также провокации с многочисленными жертвами, используя лиц, мобилизованных в ОРДЛО, российское военно-политическое руководство может в ближайшее время совершить в восточных регионах Украины», — предупредили в Госпогранслужбе.