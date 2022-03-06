Российский истребитель сбит под Харьковом

Защитники Харькова сбили российский истребитель примерно в 18:15 в воскресенье, 6 марта. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко со ссылкой на штаб обороны Харьковщины. Это произошло в районе Харьковского авиационного завода.



«Подразделением Национальной гвардии Украины с переносного зенитно-ракетного комплекса был сбит вражеский истребитель в районе Х АЗ», – сказано в сообщении.



Отмечается, что пилот не успел катапультироваться и погиб на месте. Самолет упал в районе поселка Кулиничи.

Ранее российские военные обстреляли из «Градов» территорию Национального научного центра «Харьковский физико-технический институт» (НУЦ ХФТИ), где находится опытная ядерная установка.