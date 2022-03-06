В Украине решили, что будут делать с телами российских военных

Компания «Укрзализныця» отзывает свои вагоны-рефрижераторы с точек для сбора останков тел погибших солдат российской армии, которая вторглась на территорию Украины.



«Заместитель министра обороны России Криворучко дал распоряжение "хоронить тела российских солдат в братских могилах либо уничтожать на месте". Так Россия провожает своих безымянных сынов. Ради "победоносной" пропаганды они готовы лишить матерей даже возможности похоронить тела», – написал глава правления «Укрзализныци» Александр Камышин в своем Телеграм-канале.



Ранее «Укрзализныця» направила 20 вагонов-рефрижераторов на станции Фастов, Одесса-Застава, Подольск, Мерефа и Запорожье.



«Вагоны простояли на обозначенных станциях трое суток, но тела российских солдат в них так и не начали грузить. Наверное, глупо было ожидать человечного отношения к останкам тел своих воинов у армии, которая бомбит мирных жителей», – написал Камышин.



Он также подчеркнул, что «Укрзализныця» готова будет поставить вагоны-рефрижераторы снова, как только Россия будет готова забрать тела своих солдат и вернуть их семьям.



Ранее, 5 марта, Кабинет министров Украины утвердил порядок обеспечения сбора тел (останков) погибших военнослужащих РФ, а также незаконных вооруженных формирований, в том числе с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.



Сбором таких тел должны заниматься военные администрации вместе с органами местного самоуправления. Должны быть созданы специальные группы в составе представителей сил территориальной обороны Вооруженных сил, Национальной гвардии, Национальной полиции, ГСЧС, а также по согласию бюро судебно-медицинской экспертизы, следственных правоохранительных органов, общественных и религиозных объединений, общественных организаций, волонтеров.



Министерство здравоохранения, в свою очередь, утверждает порядок оснащения специальных групп, которые среди прочего обязательно снабжаются патологоанатомическими мешками для сбора и перевозки тел, гигиеническими средствами и обмундированием и средствами фотофиксации, специализированным транспортом для перевозки тел. При отсутствии специализированного транспорта используется имеющийся транспорт с условными внешними отметками «красный крест на белом фоне» с целью обеспечения безопасности персонала специальных групп.



Согласно порядку, при осуществлении сбора тел по возможности привлекаются журналисты для видео- и фотосъемки процессов осуществления указанных мероприятий с целью дальнейшего информирования реальные последствия военного вторжения Российской Федерации на территорию Украины.



Военные администрации организуют оперативное получение информации от силовых структур о местах нахождения тел, безопасных в части отсутствия взрывоопасных предметов, с целью дальнейшего проведения сбора тел персоналом специальных групп, для чего создается специальный колл-центр при Национальной полиции.



Также военные администрации определяют специальные пункты сбора и хранения тел в каждой области на базе (по предварительному согласованию) бюро судебно-медицинской экспертизы или других учреждений по согласованию с бюро судебно-медицинской экспертизы. Указанные заведения должны быть снабжены прицепами-авторефрижераторами или рефрижераторами на железнодорожной базе. Такие пункты сбора и хранения мешков с телами должны быть обеспечены надлежащей охраной с целью обеспечения ограничения доступа к ним посторонних лиц.



После накопления тел в моргах или пунктах сбора обеспечивается их доставка в единый центр, из которого будет производиться их дальнейшая транспортировка с конечным пунктом назначения в Российскую Федерацию.



Передача тел на территорию РФ и временно оккупированную территорию Украины осуществляется при участии и содействии представителей международных организаций только после окончательного установления, опознания, идентификации лиц погибших, проводимых не более 15 дней.



Неопознанные тела (останки) погибших остаются хранении в рефрижераторах в пунктах их сбора к моменту установления лиц погибших. В дальнейшем их передача осуществляется после идентификации (установки личности погибшего) по отдельным распоряжениям представителей правоохранительных органов.