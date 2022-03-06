В Ирпене при эвакуации погибли 8 мирных жителей, в том числе дети

Около 8 мирных жителей Ирпеня погибли во время обстрелов оккупантов, когда происходила эвакуация. Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин.



«Сегодня была эвакуация в нашем городе. Российские захватчики обстреляли мирных жителей. Погибла семья — попал этот снаряд. И на моих глазах два ребенка маленьких и двое взрослых погибли. В общей сложности около 8 человек погибли при сегодняшних обстрелах», — сказал Маркушин.



Он подчеркнул, что Ирпень воюет и не сдался, несмотря на частичную оккупацию.



«Часть Ирпеня действительно захватили российские захватчики. Но часть Ирпеня сражается и не сдает свои позиции», — подчеркнул мэр.

Он также сообщил, что 7 марта в 10:00 будет эвакуация жителей города с автобусами от Романовки.



«С 10 часов я буду с вами вместе. Пожалуйста, приходите», — призвал Александр Маркушин.