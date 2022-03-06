В России анонсировали новые удары по украинским оборонным предприятиям

В Минобороны России заявили, что будут продолжать наносить удары по украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса, передает «РИА Новости».



«В рамках выполнения задачи по демилитаризации Украины российские вооруженные силы будут наносить высокоточным оружием поражение украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса», — говорится в сообщении.



При этом оккупанты заявили, что «во избежание угрозы жизни работникам предприятий украинского ОПК» заблаговременно предупреждают о планируемых ударах по таким объектам.