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Более 4 тысяч участников антивоенных акций задержаны в России

06 марта 2022, 20:15

Более 4 тысяч участников антивоенных акций задержаны в России

Массовые акции с требованием прекратить войну в Украине прошли 6 марта в 53 городах России. Полиция задержала 4 357 человек, сообщает «ОВД-Инфо».

Отмечается, что силовики избивали людей дубинками и применяли электрошокеры.

Российские власти вменяют задержанным нарушение правил участия в акции, неповиновение законному требованию сотрудника полиции, а также публичные действия, направленные на «дискредитацию использования вооруженных сил». Им грозят штрафы до 100 тысяч рублей и аресты до 30 суток.

Среди задержанных в разных городах России есть не только гражданские активисты и местные жители, но и журналисты – минимум 13 представителей СМИ.

Всего с начала протестов против войны с Украиной в России задержали 12 724 человек в более чем 100 городах.


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