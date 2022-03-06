Украинцев не будут штрафовать за несвоевременную или неполную оплату услуг ЖКХ

Кабмин принял решение о том, что запрещается начисление и взыскание штрафов или пени в случае несвоевременной или неполной оплаты жилищно-коммунальных услуг населением. Об этом сообщает пресс-служба правительства.



Министр развития громад и территорий Алексей Чернышев заявил, что вопрос по оплате жилищно-коммунальных услуг в условиях военного положения «должен быть урегулирован исходя из обстоятельств настоящего».



«Люди не должны нести дополнительный финансовый груз. Правительство приняло решение запретить начисление и взыскание штрафов или пени, инфляционных начислений, процентов годовых в случае несвоевременной или неполной оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Также запрещено прекращать предоставление коммунальных услуг при их неуплате или оплате не в полном объеме. Постановление принято, чтобы защитить интересы людей в период военного положения и касается всех коммунальных услуг без исключения», — подчеркнул министр.



При этом Чернышов отметил, что оплата за коммунальные услуги является в сегодняшних условиях большой помощью и поддержкой коммунальных служб, которые работают сейчас в сверхсложных обстоятельствах и нуждаются в ресурсах.