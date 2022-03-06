Российские оккупанты обстреляли санитарные автомобили на Донетчине

Российские войска обстреляли два санитарных автомобиля в Донецкой области, в результате чего двое военнослужащих погибли и один ранен. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.



«Донецкая спецпрокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил зарегистрировала уголовное производство по обстрелу вооруженными силами РФ экипажа санитарных автомобилей по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч.2 ст.438 Уголовного Кодекса Украины)», — говорится в сообщении.



В ведомстве отмечают, что по данным следствия, оккупанты открыли огонь в оба санитарных автомобиля с экипажем, которые проводили эвакуационные мероприятия вблизи населенных пунктов Златоустовка-Хлебодаровка Донецкой области.



«Смертельные ранения получили двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Еще один украинский солдат ранен», — сообщили в прокуратуре.

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