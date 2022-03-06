За день россияне убили не менее троих жителей Донетчины, в том числе 18-месячного ребенка

За сутки 6 марта умерли в результате действий росийских оккупантов не менее трех жителей области, в том числе маленький ребенок. Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко.



«В частности, сегодня мы узнали, что жертвой русских фашистов стал 18-месячный ребенок в Мариуполе — это лишь небольшая часть военных преступлений в городе. Кроме того, в области сегодня ранены не менее 10 человек», — написал Кириленко на своей Facebook-странице.



Глава области добавил, что установить точные данные количества пострадавших в Мариуполе и Волновахе до сих пор невозможно.



По данным Донецкой ОВА, всего с начала российского вторжения погибли 55 мирных жителей области, еще 277 ранены.