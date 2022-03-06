Кириленко рассказал о последствиях ракетного удара по Краматорску

Сегодня в Краматорске была сбита очередная российская крылатая ракета. Ее обломки попали в жилые дома. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телеканала «1+1».



«Сбита ракета возле жилых домов по бульвару Краматорский. Пока есть данные, что один человек погиб, 8 ранены. После завершения работы оперативных подразделений ГСЧС и Нацполиции уже будет окончательно сообщено о количестве раненых», — сказал Кириленко.



По его словам, это очередная крылатая ракета, выпущенная по Краматорску, по которой сработала противовоздушная оборона.



«Но все-таки обломки ее повредили жилые дома, и основное, что принесли ущерб жизни и здоровью людей. К сожалению, один человек погиб», — констатировал глава области.