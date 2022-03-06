Зеленский: Вместо прощеного будет судный день

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не простит сотни жертв и тысячи страданий, которые причинила Россия. Он сказал в своем видеообращении 6 марта, что вместо прощеного дня будет судный.



«Сегодня прощенное воскресенье. День, когда мы всегда просили прощения, друг у друга, у всех людей, у Бога. Но кажется, сегодня много кто не вспомнил про этот день. Не вспомнил обязательные слова: "прости меня". И обязательный ответ: "Бог простит, и я прощаю". Кажется, эти слова сегодня потеряли смысл. По крайне мере, частично. После всего, что мы пережили», — сказал Зеленский.



Он подчеркнул, что Украина не простит расстрелянных жилых домов и смертей.



«Мы не простим ракету, которая наша ПВО сбила сегодня над Охматдетом. И еще более 500 других таких ракет, которые ударили по нашей земле. По Украине, по нашим людям, детям. Мы не простим расстрелы безоружных людей! Разрушение нашей инфраструктуры. Мы не простим сотни и сотни жертв, тысячи и тысячи страданий. И Бог не простит — ни сегодня, ни завтра, никогда! И вместо прощеного будет судный день. Я уверен в этом», — подчеркнул президент.