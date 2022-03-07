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Президент Украины: Найдем каждую сволочь, которая стреляла по нашим городам и людям

07 марта 2022, 00:01

Президент Украины: Найдем каждую сволочь, которая стреляла по нашим городам и людям

Президент Владимир Зеленский заявил, что наказание настигнет каждого, кто совершал преступления на войне против Украины и стрелял по мирным городам и людям.

«В Ирпене убили семью. Мужа, жену и двоих детей. Прямо на дороге, как в тире. Когда они пытались просто выйти из города. Чтобы спастись. Целую семью. Сколько таких семей в Украине погибло? Мы не простим! Мы не забудем!» — заявил президент.

«Мы накажем каждого, кто совершал зверства на этой войне. На нашей земле. Найдем каждую сволочь, которая стреляла по нашим городам. По нашим людям. Которая бомбила нашу землю. Которая запускала ракеты, которая давала приказ и нажимала на пуск. Вам не будет ни одного тихого места на этой земле. Кроме могилы», — сказал Зеленский.

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