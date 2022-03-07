Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Оккупанты пытались прорваться в Мариуполь во время эвакуации — Кириленко

07 марта 2022, 00:26

Оккупанты пытались прорваться в Мариуполь во время эвакуации — Кириленко

Оккупанты пытались атаковать Мариуполь в момент предоставления украинской стороной режима тишины для эвакуации жителей города. Об этом рассказал глава Донецкой областной военной адмнистрации Павел Кириленко в эфире телеканала «1+1».

«По Мариуполю был согласован с Российской Федерацией маршрут, но оккупационные войска в очередной раз нарушили все договоренности. При этом в момент, когда был предоставлен режим тишины украинской стороной, была осуществлена попытка зайти на окраины Мариуполя стремительной атакой 10 танков и группой около 50 человек врага. Атака эта была отбита и уничтожено как минимум 6 танков», — сообщил Кириленко.

Он отметил, что даже после согласования маршрута так и не смогли выехать автобусы, которые были напоготове.

«На выезд из Мариуполя были готовы 30 автобусов. Одновременно с выездом автобусов навстречу из Запорожья двигался гуманитарный груз — 8 больших грузовиков — и еще 30 автобусов, которые также имели бы возможность эвакуировать жителей. Но обстрелы были прекращены всего на 30-40 минут в целом по городу, и даже в момент эвакуации все равно они продолжались так, что невозможно было людям заходить в автобусы и начинать любое движение. Мы в очередной раз увидели весь цинизм оккупантов», — подчеркнул глава области.

Он также добавил, что сейчас под руководством Офиса президента, Кабинета министров прорабатывается весь дальнейший алгоритм по открытию и реальной работе зеленых коридоров и спасению Мариуполя от гуманитарной катастрофы, в которой он фактически находится сейчас.

Еще по теме

Места
Мариуполь
Прочее
Эвакуация Война

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:32
Путин присвоил звание героя России посмертно командиру боевиков «ДНР»
07:12
В Волновахе убит наследник «Моторолы» по батальону «ДНР»
22:20
Зеленский обратился к Донецку и Луганску: Боритесь за свою свободу вместе с Херсоном и Бердянском ►
23:03
Правозащитники рассказали, что делать мобилизованным в Крыму и ОРДЛО
20:57
Война России против Украины. Что происходит на самом деле? Дайджест НД ►
17:52
Госизмена: Глава Станично-Луганской администрации перешел на сторону «ЛНР»
23:09
«ЛНР» объявила своими пункты пропуска через госграницу с РФ в захваченных районах Луганщины
22:16
В подконтрольных «ЛНР» Ровеньках произошел взрыв на нефтебазе
04:57
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ
02:51
В Донецке не работает мобильная связь «Феникса»
23:03
Главы «ДНР» и «ЛНР» обратились к Путину с просьбой помочь в «отражении агрессии» со стороны украинской армии
22:11
Претензии боевиков на Донбасс, ЧП и в окопах без еды. Главное
20:57
Пушилин потребовал вывести украинские войска из Донецкой области
20:31
Российский телеканал заявил, что их корреспондент попал под обстрел под Донецком. К видео есть вопросы
19:12
YouTube заблокировал канал главы «ДНР» Дениса Пушилина
все новости
00:26
Оккупанты пытались прорваться в Мариуполь во время эвакуации — Кириленко
00:01
Президент Украины: Найдем каждую сволочь, которая стреляла по нашим городам и людям
23:44
Это сознательное убийство: Зеленский — об анонсировании Россией обстрелов предприятий ОПК
23:35
Зеленский присвоил звание «Город-герой» Харькову, Чернигову, Мариуполю, Херсону, Гостомелю и Волновахе
23:26
Зеленский: Вместо прощеного будет судный день
22:39
Кириленко рассказал о последствиях ракетного удара по Краматорску
22:15
За день россияне убили не менее троих жителей Донетчины, в том числе 18-месячного ребенка
22:00
Российские оккупанты обстреляли санитарные автомобили на Донетчине
21:49
Украинцев не будут штрафовать за несвоевременную или неполную оплату услуг ЖКХ
21:32
Путин присвоил звание героя России посмертно командиру боевиков «ДНР»
21:00
Разбомбленную окраину Мариуполя показали с воздуха
20:15
Более 4 тысяч участников антивоенных акций задержаны в России
20:05
Авиация РФ снова бомбит Харьков: город остался без телевещания
19:42
В России анонсировали новые удары по украинским оборонным предприятиям
19:31
В Ирпене при эвакуации погибли 8 мирных жителей, в том числе дети
все новости
ВИДЕО
Более 4 тысяч участников антивоенных акций задержаны в России
06 марта, 20:15
Российский истребитель сбит под Харьковом
06 марта, 18:51
Военные РФ стреляли под ноги: Как прошел массовый проукраинский митинг в Херсоне
05 марта, 16:18

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция