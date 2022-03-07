Оккупанты пытались прорваться в Мариуполь во время эвакуации — Кириленко

Оккупанты пытались атаковать Мариуполь в момент предоставления украинской стороной режима тишины для эвакуации жителей города. Об этом рассказал глава Донецкой областной военной адмнистрации Павел Кириленко в эфире телеканала «1+1».



«По Мариуполю был согласован с Российской Федерацией маршрут, но оккупационные войска в очередной раз нарушили все договоренности. При этом в момент, когда был предоставлен режим тишины украинской стороной, была осуществлена попытка зайти на окраины Мариуполя стремительной атакой 10 танков и группой около 50 человек врага. Атака эта была отбита и уничтожено как минимум 6 танков», — сообщил Кириленко.



Он отметил, что даже после согласования маршрута так и не смогли выехать автобусы, которые были напоготове.



«На выезд из Мариуполя были готовы 30 автобусов. Одновременно с выездом автобусов навстречу из Запорожья двигался гуманитарный груз — 8 больших грузовиков — и еще 30 автобусов, которые также имели бы возможность эвакуировать жителей. Но обстрелы были прекращены всего на 30-40 минут в целом по городу, и даже в момент эвакуации все равно они продолжались так, что невозможно было людям заходить в автобусы и начинать любое движение. Мы в очередной раз увидели весь цинизм оккупантов», — подчеркнул глава области.



Он также добавил, что сейчас под руководством Офиса президента, Кабинета министров прорабатывается весь дальнейший алгоритм по открытию и реальной работе зеленых коридоров и спасению Мариуполя от гуманитарной катастрофы, в которой он фактически находится сейчас.