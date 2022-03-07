Россияне убили главу Гостомеля, мэра Бучи ранили

Российские оккупанты застрелили главу Гостомельской общины Юрия Прилипко во время раздачи помощи пострадавшим. Об этом сообщает Гостомельский поселковый совет.



Прилипко расстреляли с Русланом Карпенко и Иваном Зарей. Они привезли для людей гуманитарную помощь.



Мэр Бучи Анатолий Федорук был ранен 6 марта. Об этом сообщил в телемарафоне Вадим Денисенко, советник министра внутренних дел.



«К сожалению безрезультатно [создать гуманитарный коридор]. Более того, когда были попытки людей вывезти, россияне начали стрелять, восемь человек погибло, по информации мэра. Сейчас мы окончательно эти цифры проверяем. Более того, был ранен мэр Бучи», - сказал Денисенко.



Сейчас город Буча Киевской области находится в осаде. Войска обстреливают жилые кварталы, город просит помощи.



По заявлению Алексея Арестовича, Украина ведет переговоры об эвакуации из Бучи и Гостомеля.