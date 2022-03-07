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Россияне убили главу Гостомеля, мэра Бучи ранили

07 марта 2022, 08:58

Россияне убили главу Гостомеля, мэра Бучи ранили

Российские оккупанты застрелили главу Гостомельской общины Юрия Прилипко во время раздачи помощи пострадавшим. Об этом сообщает Гостомельский поселковый совет.

Прилипко расстреляли с Русланом Карпенко и Иваном Зарей. Они привезли для людей гуманитарную помощь.

Мэр Бучи Анатолий Федорук был ранен 6 марта. Об этом сообщил в телемарафоне Вадим Денисенко, советник министра внутренних дел.

«К сожалению безрезультатно [создать гуманитарный коридор]. Более того, когда были попытки людей вывезти, россияне начали стрелять, восемь человек погибло, по информации мэра. Сейчас мы окончательно эти цифры проверяем. Более того, был ранен мэр Бучи», - сказал Денисенко.

Сейчас город Буча Киевской области находится в осаде. Войска обстреливают жилые кварталы, город просит помощи.

По заявлению Алексея Арестовича, Украина ведет переговоры об эвакуации из Бучи и Гостомеля.

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