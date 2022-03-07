В Мариуполь не могут отправить гуманитарный груз. Нет режима тишины

Гуманитарный груз в заблокированный оккупантами Мариуполь все еще не прибыл и находится на одном из городов в Запорожской области. Движение колонны начнется после того, как будет получено подтверждение режима тишины в регионе. Об этом сообщила начальница управления информационной деятельности Донецкой ОВГА Татьяна Игнатченко.



«Гуманитарный груз в заблокированный россиянами Мариуполь пока не прибыл: вчера ночью остановился в небольшом городке в Запорожской области. На ночь ехать опасно. Несколько водителей вообще отказываются ехать дальше - им срочно ищут замену и, как только будет подтверждение режима тишины, колонна отправится в Мариуполь», - сообщила она.

Эвакуация жителей осажденного города не могут провести уже который день.



Вчера оккупанты пытались атаковать Мариуполь в момент предоставления украинской стороной режима тишины для эвакуации жителей города.



Город больше недели находится под мощными обстрелами российских сил и в осаде. Город оказался в гуманитарной блокаде — без воды, электро- и теплоснабжения, заканчиваются лекарства и еда, отсутствует мобильная связь.