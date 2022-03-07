Делегации Украины и России прибыли на третий раунд переговоров

Переговоры между украинской и российской делегациями стартуют в 16:00. Об этом сообщил в Twitter советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.



Состав украинской делегации, по его словам, не изменился. Ранее Украину на переговорах представляли: глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, министр обороны Алексей Резников, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, первый заместитель председателя делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, нардеп Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.



Подоляк отметил, что переговоры с Россией будут продолжаться тяжело, но они будут.

Ожидается, что основной темой переговоров станут гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей.

За кілька хвилин почнемо розмовляти з представниками країни, яка всерйоз вважає, що масштабне насильство над мирним населенням – це аргумент. Доведемо, що це не так. Не звертайте уваги на різні токсичні прізвища на кшталт Янукович, Бойко, Мураєв, які тягнуть по дурості росіяни. pic.twitter.com/t6tOqrHzFv — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022

Ранее украинская сторона отказалась от гуманитарных коридоров эвакуации мирных жителей, предложенных Россией. А эвакуацию Мариуполя до сих пор не удалось провести из-за несоблюдения режима тишины российской стороной и боевиками.