Третий раунд переговоров РФ и Украины начнется сегодня в 16:00

Переговоры между украинской и российской делегациями стартуют в 16:00. Об этом сообщил в Twitter советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.



Состав украинской делегации, по его словам, не изменился. Ранее Украину на переговорах представляли: глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, министр обороны Алексей Резников, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, первый заместитель председателя делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, нардеп Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.



Подоляк отметил, что переговоры с Россией будут продолжаться тяжело, но они будут.

Ожидается, что основной темой переговоров станут гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей.

Ранее украинская сторона отказалась от гуманитарных коридоров эвакуации мирных жителей, предложенных Россией. А эвакуацию Мариуполя до сих пор не удалось провести из-за несоблюдения режима тишины российской стороной и боевиками.