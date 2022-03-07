Лидеры ЕС обсудят заявку Украины на членство в ближайшие дни. Ряд стран против

Лидеры Евросоюза обсудят заявку Украины на членство в ЕС в ближайшие дни. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель в Twitter.



«Солидарность, дружба и беспрецедентная помощь ЕС для Украины непоколебимы. Мы обсудим заявку Украины на членство в ближайшие дни», — отметил он.



В то же время, по информации агентства Bloomberg, ряд стран ЕС, в том числе Германия и Нидерланды, выступают против того, чтобы на этой неделе предоставить Украине статус кандидата на вступление.



«По словам нескольких дипломатов, несколько западных стран Европейского Союза отвергают призывы блока предоставить Украине так называемый статус кандидата на этой неделе, что является первым шагом на долгом пути к членству в ЕС. Германия, Нидерланды и другие страны сначала хотят, чтобы исполнительный орган ЕС высказал свое мнение о готовности Украины к процессу членства, прежде чем принимать политическое решение», — пишет агентство.



Как сказал один из дипломатов, описывая частные обсуждения перед саммитом во Франции на этой неделе, эти страны «хотят сосредоточиться на практической поддержке Украины и прекращении войны, а не начинать процесс, который может занять не менее десяти лет».

Европейский парламент 1 марта подавляющим большинством голосов утвердил резолюцию, в которой рекомендуется членам Евросоюза работать над предоставлением Украине статуса кандидата в члены ЕС.