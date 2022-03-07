Кириленко: Маршрут эвакуации жителей Мариуполя – на согласовании у российской стороны

Маршрут эвакуации жителей Мариуполя все еще находится на согласовании у российской стороны. Об этом в эфире 5 канала сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.



«Никто из официальных лиц РФ не берет на себя ответственность за маршрут движения мирных жителей Мариуполя по маршруту Мариуполя - Запорожье и в обратном направлении движения гуманитарного груза, это продукты питания, медикаменты», - сказал Кириленко.



Также он отметил, что сегодня из-за обстрелов со стороны оккупантов не удалось провести эвакуацию жителей Волновахи.