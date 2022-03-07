Россияне не позволяют делать «зеленые коридоры» по указанию Кремля — МВД

Россияне отказываются от каких-либо «зеленых коридоров», чтобы заставить украинцев согласиться на «гуманитарную помощь» оккупантов. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.



«Почему россияне не позволяют делать гуманитарные коридоры? Судя по всему, это указание Кремля. Именно поэтому РФ говорит об открытых коридорах в Россию. Логика следующая: довести людей до состояния, когда у них не будет воды и еды, и чтобы они пошли на поклон и попросились в рашку», — написал Денисенко на своей странице в Facebook.



Он подчеркнул, что украинцы от этого отказываются. «Но вы знаете, что им говорят наши люди, и куда их посылают», — добавил он.

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