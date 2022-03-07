Красный крест остается в Мариуполе

Команда Международного комитета красного креста остается в Мариуполе и готова помогать, если соглашение об эвакуации будет достигнуто. Об этом заявил руководитель сектора МККК в Европе и Центральной Азии Мартин Шюпп.



«Нашим коллегам необходим соответствующий уровень безопасности. Мы обращаемся ко всем, кто на данный момент страдает от конфликта в Украине: не сомневайтесь, что мы сделаем все, что сможем, чтобы помочь», - сказал он.



Шюпп сообщил, что второй день подряд Красный крест пытается помочь эвакуировать гражданских лиц, желающих покинуть город.



«Мы должны понимать, что стороны должны достичь соглашения, которое будет достаточно конкретным для выполнения. МККК не может быть гарантом такого соглашения. Мы можем только содействовать диалогу между сторонами», - пояснил он.