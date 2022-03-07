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Кабмин разрешил обладминистрациям контролировать цены на продукты, лекарства и топливо

07 марта 2022, 18:57

Кабмин разрешил обладминистрациям контролировать цены на продукты, лекарства и топливо

В Кабинете министров было принято решение относительно контроля над ценами на некоторые продукты, лекарственные препараты, топливо. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе видеообращения 7 марта.

Он сообщил, что теперь согласно решению Кабинета министров, областным военным администрациям совместно с Нацполицией и Гослекслужбой разрешено осуществлять контроль за ценами на социально значимые продукты питания, лекарства и топливо.

«Не стоит некоторым предпринимателям пытаться заработать на войне», — подчеркнул Шмыгаль.

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