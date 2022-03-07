12-е сутки российского вторжения: Что происходит на разных направлениях

В Генштабе Вооруженных Сил Украины сообщили оперативную ситуацию на вечер двенадцатых суток противостояния украинцев российскому военному вторжению.



«Силы обороны продолжают вести оборонную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон, Объединенные силы — в восточной части Донецкого операционного района. Продолжается охрана важных районов и путей передвижения, оборона Киева. На остальных территориях, приближенных к зоне боевых действий, проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны, в частности, вдоль государственной границы Украины», — говорится в сообщении.



Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и воздушных нападений противника, противовоздушное прикрытие важных (критических) объектов Украины и группировок войск.



«Оккупанты планируют активизировать авиацию с целью нанесения ракетно-бомбовых ударов по крупным городам Украины и промышленной инфраструктуре. Для выполнения этой цели на территорию Республики Беларусь перебрасываются авиационные подразделения Центрального и Восточного военных округов», — предупредили в Генштабе.



Кроме того:

В населенном пункте Мила Киевской области подразделение кадыровских наемников производит обстрелы мирного населения.

Группировка врага, действующая на отдельных направлениях, Конотоп и Ахтырка потеряли до 50 процентов личного состава. Для продолжения наступательных действий им требуется перегруппировка и пополнение запасов.

«Коварство оккупантов проявляется в тактике террора в отношении мирного населения, обстрелах гуманитарных конвоев, организованных украинскими властями, организацией пропагандистских конвоев и попытках легализации оккупационных властей на отдельных захваченных территориях», — отметили в Генштабе.



При этом подчеркивается, что морально-психологическое состояние противника остается очень низким и имеет тенденцию к ухудшению. На отдельных направлениях оккупанты выбрасывают свои документы и пытаются вернуться на территорию России.