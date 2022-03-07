Небольшие сдвиги по гуманитарным коридорам: Подоляк — об итогах третьего раунда переговоров

Завершился третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал об итогах.



«Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров. В них будут внесены изменения и получим более эффективную помощь людям, которые сегодня страдают от агрессии Российской Федерации», — сообщил Подоляк в Твиттер.



Он отметил, что по базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации будут продолжены.



«На сегодня результатов, которые существенно улучшают ситуацию, пока нет, тем не менее, консультации будут продолжены и мы получим результат», — резюмировал Подоляк.

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