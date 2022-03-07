РФ задействовала почти всю боевую мощь, сосредоточенную вокруг границ Украины – источник

Россия задействовала «почти 100%» боевой мощи, которая была сосредоточена на границе Украины и в Беларуси. Об этом передает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя оборонного ведомства США.



По словам чиновника, Россия также запустила более 625 ракет по Украине. Он также отметил, что несмотря на авиаудары российских оккупантов, президент Украины Владимир Зеленский располагает «подавляющим большинством своих самолетов», а также оружием класса «земля-воздух» для защиты воздушного пространства страны.