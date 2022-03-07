«ДНР» ограничила подачу воды по всей территории ОРДО

Группировка «ДНР» ограничила подачу питьевой воды на всей подконтрольной ей территории. Из-за ежедневных обстрелов нет возможности провести ремонтные работы. Об этом заявил руководитель предприятия «Вода Донбасса» при «ДНР» Виталий Кижаев, передает сепаратистский ресурс «ДАН».



По его словам, решено перейти на почасовый график подачи воды.



«То, что было можно починить, мы починили, но есть решение межведомственного штаба, что в связи с тем, что канал не работает, вода берется из резервных водохранилищ. Вода ограничена по всей ДНР, есть график. Пока не получается заехать ни на Донецкую фильтровальную станцию, ни за Горловку, где перебита 110 кВ линия. Идут обстрелы, поэтому, когда вопрос разрешится, неизвестно», — сказал Кижаев.